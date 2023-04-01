عام / الأرصاد : أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان
السبت 1444/9/10 هـ الموافق 2023/04/01 م واس
جيزان 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز ان الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـعاشرة صباحاً.
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09:22ت م
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