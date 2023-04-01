الرباط 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسفاز فريق الرجاء الرياضي المغربي على ضيفه سيمبا التنزاني 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما ليلة أمس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.وسجل أهداف الرجاء حمزة خابا (هدفان ) في الدقيقتين 44 و70 من ركلة جزاء، ومحمد بولاكسوت في الدقيقة 86 ، فيما سجل هدف سيمبا التنزاني الوحيد جون باليكي أوتوس في الدقيقة 48 .ورفع الرجاء رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سيمبا التنزاني عند تسع نقاط في المركز الثاني. وكان الفريقان ضمنا قبل منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات التأهل لدور الثمانية بالبطولة.// انتهى //09:34ت م0028