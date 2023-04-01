القدس المحتلة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي صالح بن حمد السحيباني، دعم المملكة الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق النابع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، والتي تعد من أهم محاور اهتماماتها، واستشعارًا بأن ما تقوم به من جهود تجاه هذه القضية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها الثابتة وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية .وتابعت مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الفلسطينيين، وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان، ورغم تلك الإجراءات المشددة للاحتلال أدى نحو 250 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في باحات الأقصى.وتناولت صحف السبت قمع قوات الاحتلال لمسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، وتدمير المستوطنين لمئات أشتال الزيتون في بلدة الخضر بمدينة بيت لحم، واستمرار الاحتلال في عملية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل مضاعف عما كان عليه في السنوات الماضية.وأخبرت صحف فلسطين عن مواصلة الفعاليات الداعمة للأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يعيشون في ظروف صحية خطيرة، في ظل سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال بحقهم، خاصة وأن هناك المئات من الأسرى المرضى بحاجة ماسة للعلاج بشكل عاجل.// انتهى //10:39ت م0030