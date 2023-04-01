إسلام آباد 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص حكومته على التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.واهتمت بإعادة الصين جدولة قرضها بقيمة ملياري دولار لباكستان، بناء على طلب الحكومة الباكستانية.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على تجديد باكستان والصين العزم على تعزيز وتطوير الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما في مختلف المجالات.وتناولت أنباء مصرع 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين جراء حادث تدافع وقع أثناء توزيع حصص غذائية من قبل شركة خاصة في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأخبرت صحف السبت عن نجاح قوات الأمن الباكستاني في القضاء على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.وعرجت على متفرقات منها تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتفاع حصيلة حادث الانهيار الأرضي في الهند إلى 36 قتيلاً.// انتهى //10:47ت م0031