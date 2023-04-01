القدس المحتلة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن الحملة تركزت في بلدة صور باهر والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عددًا من منازل المقدسيين، وعاثت فيها فسادًا.من جهة أخرى، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن شابًا فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي في ساقه، خلال مواجهات اندلعت اليوم بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح غرب رام الله.// انتهى //11:07ت م0032