الخرطوم 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اهتماماً باستقبال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور عبدالله باثيلي، حيث استمع إلى شرح حول مبادرة المبعوث الأممي لإعادة الاستقرار السياسي في ليبيا، عبر الترتيبات لجمع الفرقاء الليبيين؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر، أن الأطراف السياسية من مدنيين وعسكريين سيجتمعون في وقت لاحق اليوم، بالقصر الجمهوري لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى أن المجموعة الرباعية الدولية تقود حاليا عملية لتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية في السودان.وأبرزت دعوة مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أحمد مفضل، القيادة السياسية إلى وضع مصلحة ومستقبل السودان نصب عينيها، بعيدًا عن الأهداف السياسية والحزبية الضيقة.وأشارت صحف السودان إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الفلسطينيين، وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى.// انتهى //11:17ت م0034