جيزان 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسرفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية وادي جازان خلال شهر مارس الماضي، 102 سيارة تالفة ومهملة في قرى المركز ، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.وأوضح رئيس بلدية وادي جازان المهندس سلطان بن يحيى معدي، أن البلدية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضمن البرنامج الوطني لتحسين المشهد الحضري قامت بإزالة 27 سيارة تالفة، وأشرفت على رفع 75 سيارة أخرى من قبل ملاكها، لافتاً النظر إلى أن البلدية مستمرة في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في قرى المركز .وشدد على أهمية دور المواطن في التعاون معه الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية وذلك بالتواصل معها عبر الخط الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي.// انتهى //11:32ت م0035