كاتمندو 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5ر4 درجات على مقياس ريختر العاصمة النيبالية كاتمندو.وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن المركز القومي لنيبال لرصد وأبحاث الزلازل أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 11:12 صباح اليوم بالتوقيت المحلى لنيبال، يقع على بعد 28 كيلومترا من العاصمة كاتمندو، مضيفة أنه تم رصد الزلزال عند خط عرض 65ر27 درجة وخط طول 60ر85 درجة وعلى عمق 178 كيلومترا.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //11:45ت م0037