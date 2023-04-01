تونس 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد وزارة الخارجية التونسية أن بلادها التي ستستلم اليوم ولمدة شهر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي ستسعى إلى ترجمة رؤيتها الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة ودائمة لمختلف القضايا الأفريقية من أجل قارة آمنة ومستقرة ومزدهرة.وأوردت تأكيد السفير الأمريكي لدى تونس جوي هود خلال محادثاته مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف لا سيما على مستوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.ورصدت صحف السبت تصريحات لمديرية أوقاف القدس قالت فيها إن نحو 250 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، مع استمرار السلطات الإسرائيلية تخفيف شروط دخول المدينة.وأخبرت عن تأجل التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين في السودان والذي كان مقررا له اليوم السبت إلى موعد لاحق بسبب عدم حسم الخلافات بين الأطراف العسكرية.ونقلت صحف تونس تأكيد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) باتريك رايدر أن الولايات المتحدة ستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن أمن قواتها ومصالحها في الخارج.// انتهى //11:52ت م0038