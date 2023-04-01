الجزائر 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالمباحثات الهاتفية بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مبرزة تأكيد الوزير عطاف أهمية تفعيل الآليات المتفق عليها لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر في نوفمبر الماضي، لاسيما اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالعمل من أجل نيل دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.وفي الشأن المغاربي، تحدثت عن مساعي إيطالية وتونسية من أجل التصدي لأمواج الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن روما تتصدر جهودا إقليمية كبيرة بحثا عن تحصيل مساعدات مالية لصالح تونس، وسط قلق مشترك من تكرار سيناريو تدفق الآلاف من المهاجرين من السواحل التونسية نحو جنوب إيطاليا.وتابعت صحف الجزائر تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى إحياء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل المحتل، الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، والتي لم تخل من الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز بكثافة في اتجاه المشاركين.// انتهى //12:02ت م0039