سكاكا 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستعمل أمانة منطقة الجوف على فتح المجالات أمام المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في تنفيذ مبادرات وبرامج القطاع البلدي، من خلال نادي أمانة منطقة الجوف التطوعي والمنصة الوطنية للعمل التطوعي.وأتاحت الأمانة خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي 72 فرصة تطوعية في مجالات مختلفة، استوعبت 212 متطوعاً ومتطوعة في أنشطة القطاع البلدي بالمنطقة، قدموا أكثر من 2500 ساعة تطوعية، فيما بلغ مقياس الرضا نسبة 100%.من جانبه أكد المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان حرص الأمانة على زيادة عدد المتطوعين في القطاع البلدي وتشجيع ثقافة التطوع وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى مساهمة المتطوعين في مختلف المبادرات والأنشطة ومنها حملات التشجير ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء، وأعمال النظافة العامة وتحسين المشهد الحضري وإزالة عناصر التشوه البصري مثل الكتابة المشوهة للجدران وغيرها، فضلاً عن الأنشطة التوعوية ومساندة جهود الأمانة في تنظيم المهرجانات والفعاليات بالمنطقة.// انتهى //12:41ت م0040