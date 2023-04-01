القدس المحتلة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، واستهداف المصلين في ساحاته.وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وأحياء القدس، والاعتداءات على المصلين، خطير ويوتر الأجواء، ويدفع الأمور إلى مربع العنف في شهر رمضان.وحمّل أبو ردينة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الاستفزازت، مطالباً الجميع بضرورة التدخل، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.// انتهى //12:47ت م0041