جيزان 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 إبريل 2023 م واسنظم فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان مساء أمس ، معرضه الأول المقام في مدينة جيزان، الذي يضم إصدارات الرئاسة من كتب ومطبوعات ومطويات، وذلك بمجمع الشامل.وأوضح مدير الفرع عبدالله حمدي أن المعرض يستمر لمدة أسبوعين وسيتم من خلاله تعريف الزوار بتطبيقات الرئاسة التي تم تطويرها وتوزيع الباركودات وفوائد رمضانية، والتي تم وضعها على موقع الرئاسة مع توزيع إهداءات علمية شرعية لتسهيل إطلاع الناس عليها وحصول الفائدة الشرعية منها.// انتهى //12:48ت م0042