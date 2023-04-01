بغداد 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمباحثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات؛ لبحث علاقة العراق مع صندوق النقد الدولي، والتعاون في مجال دعم السياسات والخطط المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد العراقي.وتناولت لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات لوضع الخطط والترتيبات الأخيرة؛ لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الجاري .وأشارت صحف بغداد إلى زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان على رأس وفد رسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث التعاون القضائي بين البلدين.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمضايقة وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وقمع قوات الاحتلال لمسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين.وأوردت صحف العراق أن بيروت تكثف مساعيها لمعالجة ملف النازحين السوريين في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها لبنان.// انتهى //13:03ت م0044