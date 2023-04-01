طوكيو 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسبدأ وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم زيارة رسمية إلى الصين.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه من المقرر أن يلتقي هاياشي بنظيره الصيني تسين جانج؛ حيث سيبحث الطرفان سبل استعادة العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة.وسيكون الاجتماع هو الأول بين وزيري خارجية البلدين منذ نوفمبر 2020؛ بعدما اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج، في اجتماع لهما عُقد في بانكوك في نوفمبر الماضي، على ترتيب زيارة هاياشي.// انتهى //13:15ت م0046