الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع سفارة المملكة في هلسنكي هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا نسرين بنت حمد الشبل.وسيتم توزيع طنين من التمور على الصائمين من الرعايا المسلمين في البلاد، تزامناً مع شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج في 60 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتدادٌ لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، وتلمُّس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.// انتهى //13:30ت م0047