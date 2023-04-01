تونس 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، اتصالا هاتفيا، بوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.وتطرق الاتصال وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية إلى العلاقات القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.وأشار الوزير التونسي إلى أن بلاده مستعدة للحوار البناء والمسؤول مع كل شركائها ومن بينهم فرنسا، فيما أعربت الوزيرة الفرنسية عن استعداد بلادها مواصلة التعاون مع تونس والوقوف إلى جانبها لمجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة.// انتهى //13:38ت م0048