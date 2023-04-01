الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور السعودية الفاخرة في جمهورية زامبيا، بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة عمار بن عبد الخير المولد، ومساعد الملحق الديني فهد بن سعد الشثري ودعاة الملحقية.وخلال حفل التدشين الذي أقيم في مقر سفارة المملكة بالعاصمة لوساكا، أوضح مساعد الملحق الديني أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج يصل إلى 25000 مسلم ومسلمة طوال شهر رمضان المبارك، لافتاً النظر إلى أن هذا البرنامج جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها خلال الشهر المبارك في عدد من دول العالم ومنها جمهورية زامبيا.ويأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.وقد عبر المسلمون في جمهورية زامبيا عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، على تنفيذ هذا البرنامج وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها الكريم.// انتهى //13:40ت م0049