بريدة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستنطلق فعاليات مركز الحرف والصناعات اليدوية والتراث الشعبي بمدينة بريدة غدًا، بمشاركة عدد من الحرفيين ، وذلك بسوق الحرفيين وسط بريدة.ويهدف المهرجان إلى تسويق منتجات الحرفيين من الصناعات والمشغولات اليدوية وإطلاع الجيل الحاضر على تراث الآباء والأجداد والتعرف على موروث المدينة.ويقام على هامش المهرجان فعاليات وأنشطة متنوعة تعنى بالأسر على جميع الأصعدة.// انتهى //14:18ت م0053