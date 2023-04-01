القاهرة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 42.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.049.1 تريليون جنيه، مقابل 1.006.4 تريليون جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 4.2%.وقفز مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 5.08% محققًا 16418.53 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1.51% ليصل إلى 2807.10 نقاط، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 3.07%، ليسجل إغلاقًا عند مستوى 4232.39 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 10.8 مليارات جنيه، في حين كمية التداول نحو ملياري ورقة مُنَفّذة على 331 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.// انتهى //14:30ت م0054