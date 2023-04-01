تبوك 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غداً الاثنين، بديوان الإمارة، اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة "يوم البر".ويهدف اللقاء إلى التكامل والتعاون بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة وإيجاد وسائل الاستثمار وتنميتها بما يضمن الأداء الأمثل لتلك الجمعيات ووصول خدماتها للمستحقين.ويتضمن اللقاء تدشين سمو أمير المنطقة لعدد من المبادرات لجهات مختلفة والتي تأتي تأكيدًا على حرص سموه المستمر للارتقاء ببرامج ومناشط الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين.كما سيشهد اللقاء تكريم سموه للجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء في عامها الأول والتي سبق وأن أعلن عنها سموه العام الماضي والموجهة لمؤسسات القطاع غير الربحي، إيمانًا من سموه بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع، كما سيسلم سموه عددًا من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين.// انتهى //14:35ت م0055