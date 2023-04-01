نواكشوط 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماع الحوارالإستراتيجي بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة، من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة بين الجانبين.ويسعى الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، إلى توطيد التعاون بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة تمشيًا مع خطة العمل الخمسية الثانية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016-2030)، وإستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها وخلاصات آخر تقرير لتحليل معطيات البلد الذي تم إجراؤه وكذلك توصيات التقييم النهائي لإطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2018 - 2022).وجرى تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية للأربع سنوات القادمة، إضافة إلى تحديد مواطن التدخل المشترك لمنظومة الأمم المتحدة والمصادقة على مشروع إطار التعاون المشترك ، إلى جانب مناقشة النهج المقترح والأهداف التي تسعى منظومة الأمم المتحدة من خلالها إلى دعم إطار التعاون على مدى السنوات الأربع القادمة.// انتهى //14:44ت م0056