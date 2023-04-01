إسلام آباد 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسلقي ثلاثة أطفال مصرعهم وأصيب خمسة أشخاص بجروح بينهم نساء إثر انهيار منزل جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضح مسؤولون باكستانيون أن الزلزال ضرب فجر اليوم بقوة 3.6 درجات، منطقة تشمن الحدودية بين باكستان وأفغانستان، ما أدى إلى انهيار منزل متهالك في المنطقة، نجم عنه مصرع ثلاثة أطفال وإصابة خمسة أشخاص من سكان المنزل.وأضاف المتحدث باسم حكومة بلوشستان بابر يوسف زئي أن المصابين نقلوا إلى المستشفى في مدينة كويتا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.وكانت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية قد أوضحت أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 3.6 درجات على مقياس ريختر كان على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد 50 كيلومتراً شمال غربي مدينة كويتا.// انتهى //14:56ت م0057