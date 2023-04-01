أبها 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسشهدت البطولة الرمضانية للفئات السنية لكرة القدم التي ينظمها نادي الفرسان بمحافظة سراة عبيدة، ضمن فعاليات مبادرة "أجاويد"، التي تشرف عليها هيئة تطوير عسير، إقبالا متزايدًا من قبل الجمهور وتنافس أكثر من 200 لاعب يمثلون 12 فريقًا.وتهدف البطولة التي تستمر حتى الـ 19 من رمضان، إلى استثمار طاقات الشباب وتنمية قدراتهم واكتشاف المواهب وصقلهم وتطويرهم، للاستفادة منهم ، وبث روح التنافس الرياضي.// انتهى //14:59ت م0058