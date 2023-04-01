الباحة 10 رمضان 1444هـ الموافق 01 ابريل 2023م واستحظى برامج التطوع في مختلف القطاعات الحكومية في منطقة الباحة باهتمام كبير من حيث جذب وحث المتطوعين والمتطوعات على العمل وتنفيذ المبادرات التطوعية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك.وتتنوع الأعمال التطوعية التي ينفذها شباب وفتيات المنطقة، وتشتمل على توزيع وجبات الإفطار على الصائمين الذين أدركهم موعد الإفطار في الطرق والميادين وعند إشارات المرور ، وتقديم الخدمات في المساجد والخدمات الإسعافية والتمريض، إلى جانب التعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وغيرها من المهام الإنسانية والاجتماعية التي تأتي عملاً بالمبادئ والقيم الإسلامية واستشعاراً للمسؤولية الوطنية.وبلغت إحصائية المنصة الوطنية للتطوع في منطقة الباحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 4700 متطوع ومتطوعة يمثلون مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة ، بفرص تطوعية بلغت 2085 فرصة بعدد ساعات 110.543 ساعة.كما بينت إحصائيات المنصة في عام 2022 ، أنه تم تنفيذ 6942 فرصة تطوعية بواقع 659.375 ساعة نفذها 13.367 متطوعاً ومتطوعة في مختلف المجالات والقطاعات بالمنطقة.ويتنافس المتطوعون والمتطوعات في منطقة الباحة على تنفيذ العديد من الفرص التطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي في مقدمتها توزيع السلال الرمضانية ، وتفطير الصائمين ، وتنظيم المصلين في رمضان ، تهيئة المساجد ، وبرامج توعوية وتثقيفية حول الصيام مع الأمراض المزمنة ، وتصميم منشورات محفزة للصدقات والبذل في رمضان ، وإنشاء تصاميم تذكارية في كافة الشعائر وعن فوائد الصيام الصحية ، وإمامة المساجد في صلاة التراويح والقيام ، وتقديم مسابقات رمضانية وتنظيم دوريات رياضية في كرة القدم والكرة الطائرة، وتنظيم فعاليات مخيم الحي ، وإقامة لقاءات تثقيفية عن التغذية السليمة في رمضان .// انتهى //16:11ت م0064