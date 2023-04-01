إسلام آباد 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسلقي جندي من رجال الجيش الباكستاني مصرعه خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط في بلدة "مير علي" بوزيرستان، مضيفاً أن الإرهابيين نجحوا في الفرار من الموقع.من جهة أخرى أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في القضاء على عنصر إرهابي خلال عملية أمنية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها في منطقة مردان، شمال غرب البلاد.// انتهى //16:19ت م0066