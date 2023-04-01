الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستغلب فريق الهلال على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة وزارة الرياضة بجدة، ليتم تأجيل إعلان بطل المسابقة للجولة المقبلة، إذا كان الفوز يضمن للأهلي تحقيق اللقب قبل جولتين من ختام المسابقة.وكسب الهلال الشوط الأول 29/27 ليعود الأهلي بقوة بقوة وينهي الشوط الثاني لمصلحته 25/17 ، ويواصل تفوقه ويحسم الشوط الثالث لمصلحته 25/18 ، لينجح الهلال من الفوز بالشوط الرابع 25/23 ، ويلعب الفريقان الشوط الخامس والأخير والذي انتهى لمصلحة الهلال بنتيجة 15/12.ورغم الخسارة لا زال الأهلي في صدارة الترتيب بـ 55 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال " الثاني " بـ 50 نقطة، ويحتاج الأهلي للفوز في لقائه القادم أمام النصر ليتوج باللقب رسمياً.وهبط الترجي رسمياً إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد خسارته من أبها بثلاثة أشواط نظيفة 25/22 ، 25/17 ، 25/22وبعد مباراة مثيرة امتدت لخمسة أشواط تمكن ضمك من كسب لقائه أمام الوحدة 3/2 جاءت نتائجها 25/16 ، 29/31، 25/22 ، 17/25 ، 15/10وتغلب النصر على الاتحاد بثلاثة أشواط دون مقابل 25/19 ، 25/22 ، 25/21، وفاز الفيصلي على اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة ( 25/21 ، 25/18 ، 25/22)، وتغلب الابتسام على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد جاءت نتائجها ( 25/16 ، 14/25 ، 25/21 ، 25/23).// انتهى //17:23ت م0071