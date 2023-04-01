لوساكا 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 ابريل 2023م واسالتقى الرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، بالعاصمة الزامبية لوساكا، نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس.وقالت نائبة الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الزامبي : إن واشنطن ستقدم دعما لزامبيا بقيمة 16 مليون دولار، من أجل محاربة الفساد ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لسرعة معالجة ديون زامبيا وإعادة هيكلتها، وحث المجتمع الدولي على مساعدة دول أفريقيا .من جانبه قال الرئيس هاكيندي هيشيليما : إن أولوية بلاده هي إعادة بناء الاقتصاد، معربا عن قلقه من تسبب ديون بلاده المتراكمة في إعاقة الخطوات التي اتخذتها إدارته لإعادة بناء الاقتصاد الزامبي .// انتهى //17:43ت م0075