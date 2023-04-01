بريدة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واستستهوي رياضة المشي الكثير من المواطنين والمقيمين في منطقة القصيم في شهر رمضان المبارك قبل الإفطار على وجه الخصوص ، بحثًا عن الرشاقة، والترويح عن النفس، وتلبية نصائح الأطباء الذين يؤكدون أهمية مزاولة رياضة المشي لصحة الإنسان.وبسبب تغير العادات اليومية المتعلقة بتناول الطعام، دفع الكثيرين إلى اتّباع أنظمة وبرامج يوميّة للمحافظة على الوزن وتحسين مستوى الصحة العامة.ورصدت عدسة "واس" عدداً من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي في مضامير المشى بمنطقة القصيم، حيث أكدوا أنهم يمارسون المشي بشكل يومي قبل الفطور بساعة تقريباً، مشيرين إلى أن الأجواء بمنطقة القصيم تميل للبرودة في رمضان هذا العام ، مما دعاهم لممارسة المشي وخاصة قبيل المغرب .//انتهى//18:09ت م0077