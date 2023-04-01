الخرطوم 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأعلن في الخرطوم اليوم تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي في السودان إلى السادس من أبريل الجاري .وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف في بيان اليوم ، هناك اجتماع عقد في القصر الجمهوري اليوم ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وبعد مناقشة مستمرة ، قرر المجتمعون بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية السودانية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال عدة أيام ، وذلك تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري .// انتهى //18:51ت م0079