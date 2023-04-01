سياسي / تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي في السودان إلى السادس من أبريل الجاري
السبت 1444/9/10 هـ الموافق 2023/04/01 م واس
الخرطوم 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس
أعلن في الخرطوم اليوم تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي في السودان إلى السادس من أبريل الجاري .
وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف في بيان اليوم ، هناك اجتماع عقد في القصر الجمهوري اليوم ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وبعد مناقشة مستمرة ، قرر المجتمعون بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية السودانية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال عدة أيام ، وذلك تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري .
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