عنيزة 09 رمضان 1444 هـ الموافق 31 مارس 2023 م واسكثفت جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (تأهيل) من برامجها الرمضانية والتي تأتي ضمن حملة شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٤ هـ .وبين مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالجمعية عبدالرحمن بن منصور القاضي، أن هذه البرامج ضمن التوسع في نشر الصورة الذهنية الإيجابية عن الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة، حيث تقدم الجمعية أكثر من ٣٠٠٠ وجبه بهدف تمكين ذوي الإعاقة من الأعمال التطوعية، وسلال تأهيل الرمضانية لعدد 66 مستفيدًا بهدف تقديم سلال غذائية للمحتاجين من ذوي الإعاقة، وإفطار منسوبي تأهيل لعدد 180 وجبة يومياً ، إضافة لتقديم وجبات للعاملين بالجمعية، بالتعاون والشراكة مع جمعية نعم لحفظ الأطعمة بعنيزة، فيما نفذت الجمعية خلال هذا الشهر مشروع إسعاد ذوي الاعاقة، والذي يستمر طوال شهر رمضان المبارك حيث يهدف إلى إقامة برامج توعوية وترفيهية ومسابقات ورحلات وفعاليات متنوعة .//انتهى//18:54ت م0080