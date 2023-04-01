عام / القضاء على عناصر إرهابية بجنوب غرب الصومال
السبت 1444/9/10 هـ الموافق 2023/04/01 م واس
مقديشو 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس
قضت وحدات من الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية على 14 عنصراً إرهابياً من مليشيات الخوارج في منطقة " مكودي" بمحافظة جنوب الغرب بالصومال .
وأفاد ضباط في الجيش الصومالي - وفق وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، أن الخلايا الإرهابية حاولت هجوما يائسا ضد قاعدة عسكرية، ولكن القوات المسلحة ألحقت خسائر كبيرة ضد المتمردين .
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الصومالية التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهابيين تسعى إلى تطهيرهم من البلاد ليعيش الشعب الصومالي بأمن واستقرار ورخاء .
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19:20ت م
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