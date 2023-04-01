مقديشو 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسقضت وحدات من الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية على 14 عنصراً إرهابياً من مليشيات الخوارج في منطقة " مكودي" بمحافظة جنوب الغرب بالصومال .وأفاد ضباط في الجيش الصومالي - وفق وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، أن الخلايا الإرهابية حاولت هجوما يائسا ضد قاعدة عسكرية، ولكن القوات المسلحة ألحقت خسائر كبيرة ضد المتمردين .وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الصومالية التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهابيين تسعى إلى تطهيرهم من البلاد ليعيش الشعب الصومالي بأمن واستقرار ورخاء .// انتهى //19:20ت م0082