واشنطن 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأشاد مستشار البيت الأبيض سابقًا جاريد كوشنر بالعلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مبينًا ما حققته تلك العلاقة من مصالح وإنجازات بين البلدين .وشدد كوشنر خلال مشاركته في قمة الأولوية التي اختتمت أمس على أن المملكة وميامي مثالان للتقدم وعدم البقاء في الماضي والانفتاح والتنوع .وقدم مستشار البيت الأبيض سابقًا جاريد كوشنر شكره لمعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على اختيار ميامي لانعقاد قمة الأولوية فيها، ومثمنًا حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية .// انتهى //19:53ت م0085