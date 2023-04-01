لندن 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسعزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الكبير اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه ليدز يونايتد.بهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 72 نقطة من 29 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة.وفي مباريات أخرى فاز كريستال بالاس على ليستر سيتي 2-1 وبورنموث على فولهام 2-1 وتعادل برايتون مع برينتفورد 3-3 وتعادل نوتنغهام فورست مع وولفرهامبتون 1-1.// انتهى //20:55ت م0092