اجتماعي/ جمعية الدعوة برفحاء تفطر أكثر من 11,300 صائم خلال الثلث الأول من رمضان
السبت 1444/9/10 هـ الموافق 2023/04/01 م واس
رفحاء10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واس
قدّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء 11,364 وجبة إفطار للصائمين خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك, شملت أكثر من 1894 سفرة، وذلك في 6 مخيمات كبيرة استحدثتها على طريق الشمال الدولي لتفطير الصائمين من جنسيات مختلفة والمسافرين طيلة الشهر المبارك.
وأوضحت الجمعية، بأنه قام 400 متطوع من أبناء المحافظة على توزيعها، بمعدل 40 متطوع باليوم.
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20:56ت م
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