رفحاء10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسقدّمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء 11,364 وجبة إفطار للصائمين خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك, شملت أكثر من 1894 سفرة، وذلك في 6 مخيمات كبيرة استحدثتها على طريق الشمال الدولي لتفطير الصائمين من جنسيات مختلفة والمسافرين طيلة الشهر المبارك.وأوضحت الجمعية، بأنه قام 400 متطوع من أبناء المحافظة على توزيعها، بمعدل 40 متطوع باليوم.// انتهى //20:56ت م0095