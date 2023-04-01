الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستوج نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله الدخيل وعضو اللجنة الفيصل الخنيفر, أمس، فريق الاتفاق بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023.وتغلب الاتفاق على نظيره الجيل بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جرت بينهما أمس على ملعب نادي الترجي بالقطيف.وكان الاتفاق استهل مشواره في البطولة بالفوز على الباطن بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين في دور الـ32، قبل أن يتخطى الترجي في دور الـ16 بالفوز ذهابًا 5-0 وإيابًا بنتيجة 3-0.وتخطى الاتفاق نظيره الخليج في الدور ربع النهائي بالفوز 1-0 ذهابًا و3-0 إيابًا، قبل أن يفوز على الأخدود في إياب نصف النهائي 3-1 بعد التعادل ذهابًا بدون أهداف.// انتهى //21:33ت م0097