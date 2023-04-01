طريف 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستعيش منطقة الحدود الشمالية منذ بداية شهر رمضان لأول مرة أجواء شتوية وربيعية الأمر الذي يعود بذاكرة الكثير من الأهالي إلى ماقبل ثلاثة عقود من الزمن.ويأتي شهر رمضان هذا العام مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع الذي يتميز باعتدال الجو، كما تسجل منطقة الحدود الشمالية انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة هذه الأيام يلامس الأربع درجات بحسب ما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد .// انتهى //21:36ت م0098