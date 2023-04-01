نجران 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسوزع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اليوم، بالتعاون مع الجمعية الخيرية بالمنطقة، 400 وجبة إفطار صائم، بمشاركة 20 متطوعاً من متطوعي الفرع، وذلك بجامع العلم بمدينة نجران.وتهدف المبادرة إلى تجسيد الدور الذي يقوم به فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران في مشاركاته المجتمعية، وتفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات لخدمة المجتمع، وترسيخ مبدأ الترابط المجتمعي، إضافة إلى بذل الخير وكسب الأجر من خلال إفطار الصائمين.// انتهى //22:04ت م0102