مكة المكرمة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسوثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة مكة المكرمة من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.ومن علو 1000 متر تنوعت لقطات مصوري " واس " التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام , وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام , والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام.وتجولت عدسة " واس " لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة بواسطة طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة؛للاطلاع جواً على مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.// انتهى //22:05ت م0103