نواكشوط 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 39 طنًا و 150 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في تسع مقاطعات مختلفة بموريتانيا، استفاد منها 3915 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية موريتانيا لعام 2023م.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتحقيق للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.// انتهى //22:50ت م0115