إدلب 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظة إدلب في شمال سوريا.حيث جرى توزيع 3 أطنان من السلال الغذائية و116 حقيبة نظافة، في قرية بتيا استفاد منها 116 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //22:51ت م0116