حجة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسقدَّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.577 مستفيدًا خلال المدة من 15 حتى 21 مارس 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 756 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 374 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 128 طفلًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 139 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 176 حالةً، وقسم التوليد 4 حالات.وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 389 فحصًا، واستفاد من قسم الأشعة 80 شخصًا، والصيدلية 1.451 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 6 حالات، وقسم الجراحة والتضميد 30 مستفيدًا، والملاحظة 714 مستفيدًا، وقسم نقل الدم 13 شخصًا، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، ليبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 4.260 خدمة.// انتهى //22:52ت م0117