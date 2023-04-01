حجة - صعدة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة. وجرى خلال المدة من 15 حتى 21 مارس من عام 2023م في محافظة حجة ضخ 7.542.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 686.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 50 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.// انتهى//22:53ت م0118