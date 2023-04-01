نجران 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واستلاقي المقاهي في مدينة نجران إقبالاً متزايدًا من المرتادين، خصوصًا خلال أيام شهر رمضان المبارك؛ لقضاء أوقات من الألفة والمحبة مع الأصدقاء والمعارف لتناول القهوة، ضمن ما توفره المقاهي المختلفة من ديكورات وتصاميم متنوعة تسهم في جذب مرتاديها من داخل مدينة نجران أو من محافظات ومراكز المنطقة.وتعدُّ المقاهي الثقافية إحدى وسائل تبادل الأفكار الثقافية والفنون والأدب؛ لما تقدمه من فعاليات ثقافية وفنية؛ كالعروض الموسيقية، والمعارض الفنية، والندوات الأدبية والشعرية، وما توفره هذه المقاهي من ألعاب ترفيهية للأطفال.وفي جولة لـ( واس) في أحد المقاهي الثقافية التي تجمع بين الترفيه والثقافة على طريق الملك سعود أوضح المواطن مانع زمانان، أنه من رواد المقهى منذ سنوات، حيث يلتقي مع الأصدقاء لتناول القهوة والقراءة وتبادل الأحاديث الثقافية والأديبة، والاطلاع على الكتب التي يوفرها المقهى بشكل دائم، مؤكدًا أن المقاهيَ الثقافية جزءٌ مهمٌّ من المشهد الثقافي في السعودية، حيث تعزز الحوار والتفاعل الثقافي بين المجتمعات المختلفة، وتعمل على نشر الوعي الثقافي والفني بين الناس.// انتهى //22:56ت م0120