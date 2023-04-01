كولمبو 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسسلَّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بنيودلهي- هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور لجمهورية سريلانكا الشعبية لعام 1444هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في كولومبو خالد بن حمود القحطاني، ومدير إدارة الشؤون الإسلامية والثقافية بوزارة الأديان السريلانكية زين العابدين محمد فيصل .وأشاد القحطاني بجهود الوزارة في تنفيذ البرنامج في سريلانكا والدول الأخرى، مبينًا أن هذه المشاريع تأتي تجسيدًا للعمل الإسلامي وتلمس احتياجات المسلمين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تحرص على إيصال الخير لجميع المسلمين.ورفع القائمون على المراكز والجمعيات الإسلامية الشكرَ لخادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- على تقديم المساعدات وعلى خدمتهما الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.الجدير بالذكر أنه سيتم توزيع التمور على المستحقين، بالتنسيق مع المراكز الإسلامية في مختلف أنحاء سريلانكا طيلة شهر رمضان المبارك، حيث يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من خمسة آلاف مستفيد.// انتهى //22:59ت م0121