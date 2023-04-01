جدة 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسأتاحت فعاليات موسم رمضان، المقامة حالياً في جدة التاريخية، للأطفال العودة إلى حقب زمنية قريبة وبعيدة المدى، في تجربة تفاعلية متنقلة بين الواقع الملموس وتجارب الألعاب الرقمية.ويشارك الموسم زواره من فئة الأطفال في إعادة إحياء الألعاب الشعبية القديمة، وكذلك الجديدة من الألعاب الإلكترونية، فضلاً عن ركن الرسم على الوجه، والعديد من الأنشطة الثقافية والترفيهيه، والألعاب التنافسية، وكذلك الألعاب اللوحية التقليدية، والألعاب البدنية.كما حصدت فعاليات موسم رمضان جدة التاريخية إقبالاً كبيراً من زوار الموسم، في أجواءٍ عائلية مميزة، حيث تستثمر فعاليات هذه المنطقة العديد من الأنشطة التي تستهدف في مضمونها توسيع الجوانب الإدراكية لدى الطفل وتكسبه المعرفة والاطلاع وتنمية وعيه بمخزون معرفي وثقافي من هذه التجارب في جو تشاركي مع العائلة.وتنقل هذه الفعاليات الأطفال عبر تجربة "الجاحظ"؛ للتعرف على العالم العربي في جوٍ ترفيهي ممتع.فيما أتاحت الفعاليات للأطفال تجربة تعلم الحرف اليدوية والرسم بغرض خلق أجواء جديدة لدى الأطفال، لتنمية مهاراتهم في الرسم وأعمال الحرف لتنمية قدراتهم الفنية من خلال توفير جميع ما يحتاجه الطفل من ألوان أو أوراق رسم، وكذلك أدوات صناعة الحرف ليرسم ويصنع ما يشاء، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في زيادة أعداد الأطفال على هذا الركن.// انتهى //23:04ت م0122