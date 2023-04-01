الرياض 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسحقَّق فريق النهضة العماني فوزاً على حساب ضيفه فريق شباب الخليل الفلسطيني اليوم بهدفين دون رد، ضمن مرحلة الذهاب من الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.سجل هدفي فريق النهضة كلٌّ من أبو بكر كمارا، وعمر المالكي، بواقع هدف في كل شوط من عمر المباراة.وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي شباب الخليل في الـ 11 من أبريل الحالي، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة المقبلة.// انتهى //23:18ت م0125