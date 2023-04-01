العلا 10 رمضان 1444 هـ الموافق 01 أبريل 2023 م واسنظّمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ضمن فعاليات لحظات العلا الرمضانية، مسرحية تفاعلية تهدف إلى إحياء الماضي وخلق أجواء تحاكي تجربة العيش في بلدة العلا القديمة في الأزمنة السابقة، وتعريف الزوار بأنماط الحياة القديمة، من خلال بيوت الطين، التي جُهزت بالأثاث والجلسات المزينة بالأنوار.كما تصاحب المسرحية عدد من الأنشطة والعروض كالحكواتي والشاعر والجلسة الشعبية التي يجلس فيها الزوار لشرب القهوة.يذكر أن المسرحية تعرض داخل مباني البلدة القديمة، بشكل يومي من الساعة 9:30 مساءً، إلى 1:30 صباحاً، وتستمر حتى الخميس القادم .// انتهى //23:53ت م0128