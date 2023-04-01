الرياض 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسقاد لاعب الهلال النيجيري أوديون إيجالو، فريقه إلى الانتصار الثالث تواليًا، بعدما سجل هدفي الفوز على الخليج، في المباراة التي جرت بينهما أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 16 لدوري روشن السعودي.وأقيمت المباراة بعد فترة توقف استمرت لمدة 16 يومًا تزامنًا مع أيام فيفا، وحسمها الفريق الهلالي في شوطها الأول، بعد أن أحرز اللاعب إيجالو هدفين، الأول في الدقيقة 39،والهدف الثاني سجله من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.وبهذه الثنائية رفع اللاعب إيجالو رصيده إلى 14 هدفًا متساويًا مع لاعب فريق النصر تاليسكا، وعلى بعد هدف واحد فقط من متصدر الترتيب العام للهدافين لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمدالله برصيد 15 هدفاً.ورفع الهلال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، وباتت حظوظه كبيرة في إزاحة الشباب صاحب الـ 44 نقطة والصعود إلى المركز الثالث في حال فوزه على الفيحاء، يوم الثلاثاء القادم في لقاء مؤجل من الجولة الـ17، فيما بقي الخليج عند النقطة الـ17 في المركز الـ 14.// انتهى //00:36ت م0002