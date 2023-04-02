القدس المحتلة 11 رمضان 1444 هـ الموافق 02 أبريل 2023 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع.في السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين ومركباتهم جنوب مدينة نابلس، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، وفق ما أفادت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لافتةً النظر إلى أن المستوطنين قطعوا عدة طرق واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم في المدينة.// انتهى //01:37ت م0006